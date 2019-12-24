Метинвест недополучил 1,5 млрд грн возмещения НДС в декабре Предприятия горно-металлургической компании "Метинвест" недополучили 1,5 млрд грн возмещения НДС в декабре, заявил директор департамента по налогам и ответственности группы Ярослав Гусейнов.



"Предприятия группы "Метинвест" недополучили 1,5 млрд грн возмещения НДС в декабре. На это возмещение мы, конечно, имеем полное законное право. Это в первую очередь повлияло на наши обязательства и может повлиять на наши обязательства перед нашими работниками в городах присутствия. Это Кривой Рог, Мариуполь, Запорожье, Днепр. И также на выполнение наших обязательств перед поставщиками. То есть, это существенная недостаточность наших оборотных средств", - сказал он.



В частности, около 1 млрд грн не получил Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. В связи с этим сотрудники предприятия опасаются задержек в выплате заработной платы. "Государство не вернуло НДС в размере около 1 млрд грн комбинату. И теперь есть опасения у нас у всех, что мы из-за этого можем не получить свою заработную плату", - сказал мастер участка ММК им. Ильича Игорь Шкраб.



Президент объединения предприятия "Укрметаллургпром" Александр Каленков в свою очередь добавил, что "фактически Фискальная служба загоняет всех в водоворот неплатежей".



"Это деньги предприятий, которые государство взяло на время, и которые обязано вернуть. Фактически Фискальная служба загоняет всех в водоворот неплатежей. И нужно понимать, что те заработные платы, которые не получат работники, с них не будут начислены налоги в тот же государственный бюджет, не дополучат бюджетники. Это вот развивает спираль неплатежей по всей экономике страны", - сказал он.



Напомним, ранее "Укрметаллургпром" заявил, что Государственная налоговая служба Украины (ГНС) в очередной раз в конце года закрывает дыры в бюджете путем переноса существенной части возмещения НДС на январь 2020 года.



"Только предприятиям ГМК, обеспечивающим 12% ВВП Украины, 30% валютных поступлений и порядка 700 тыс. рабочих мест с учетом смежных производств, в декабре "придержали" более 80% заявленного ими к возмещению НДС, что составляет более двух миллиардов гривен. По информации наших источников в ГНС, это связано, в первую очередь, с нехваткой денежных средств в бюджете страны - и, в очередной раз, эту проблему решают за счет большого прозрачного бизнеса, а не путем эффективной борьбы с теневой экономикой", - сказано в заявлении ОП.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



