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Метинвест недополучил 1,5 млрд грн возмещения НДС в декабре

24.12.19 12:58
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Предприятия горно-металлургической компании "Метинвест" недополучили 1,5 млрд грн возмещения НДС в декабре, заявил директор департамента по налогам и ответственности группы Ярослав Гусейнов.

"Предприятия группы "Метинвест" недополучили 1,5 млрд грн возмещения НДС в декабре. На это возмещение мы, конечно, имеем полное законное право. Это в первую очередь повлияло на наши обязательства и может повлиять на наши обязательства перед нашими работниками в городах присутствия. Это Кривой Рог, Мариуполь, Запорожье, Днепр. И также на выполнение наших обязательств перед поставщиками. То есть, это существенная недостаточность наших оборотных средств", - сказал он.

В частности, около 1 млрд грн не получил Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. В связи с этим сотрудники предприятия опасаются задержек в выплате заработной платы. "Государство не вернуло НДС в размере около 1 млрд грн комбинату. И теперь есть опасения у нас у всех, что мы из-за этого можем не получить свою заработную плату", - сказал мастер участка ММК им. Ильича Игорь Шкраб.

Президент объединения предприятия "Укрметаллургпром" Александр Каленков в свою очередь добавил, что "фактически Фискальная служба загоняет всех в водоворот неплатежей".

"Это деньги предприятий, которые государство взяло на время, и которые обязано вернуть. Фактически Фискальная служба загоняет всех в водоворот неплатежей. И нужно понимать, что те заработные платы, которые не получат работники, с них не будут начислены налоги в тот же государственный бюджет, не дополучат бюджетники. Это вот развивает спираль неплатежей по всей экономике страны", - сказал он.

Напомним, ранее "Укрметаллургпром" заявил, что Государственная налоговая служба Украины (ГНС) в очередной раз в конце года закрывает дыры в бюджете путем переноса существенной части возмещения НДС на январь 2020 года.

"Только предприятиям ГМК, обеспечивающим 12% ВВП Украины, 30% валютных поступлений и порядка 700 тыс. рабочих мест с учетом смежных производств, в декабре "придержали" более 80% заявленного ими к возмещению НДС, что составляет более двух миллиардов гривен. По информации наших источников в ГНС, это связано, в первую очередь, с нехваткой денежных средств в бюджете страны - и, в очередной раз, эту проблему решают за счет большого прозрачного бизнеса, а не путем эффективной борьбы с теневой экономикой", - сказано в заявлении ОП.

МинПром

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