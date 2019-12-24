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Codelco отменила контракт на 1 млрд долл.

24.12.19 12:44
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Чилийская государственная компания Codelco, крупнейший в мире производитель меди, отменила контракт на строительство мощной опреснительной установки стоимостью 1 млрд долл. 

Соглашение было подписано в ноябре 2019 г. с группой японских компаний. Строительство установки мощностью 840 л/с должно было стартовать в I кв. 2020 г. и завершиться в 2022 г.  

Благодаря этому должно было значительно улучшиться водоснабжение трех рудников Codelco в засушливом районе на севере Чили. 

После подписания контракта обнаружилось, что проект требует существенных изменений. Теперь принято решение провести новый тендер, который будет организован в течение ближайших 2 лет. 

Как сообщалось, ранее Codelco заявила, что сократит свою 10-летнюю инвестиционную программу до 2028 г. с 40 млрд до 32 млрд долл. – из-за снижения мировых цен на медь. 

МинПром

 

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