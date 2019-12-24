SAIL в 1,5 раза нарастит мощность Bhilai Steel

Индийская государственная компания Steel Authority of India планирует расширение производительности комбината Bhilai Steel Plant в штате Чхаттисгарх.

Компания недавно завершила крупномасштабный проект стоимостью 2,4 млрд долл. по увеличению производительности комбината с 4 млн до 7 млн т в год.



Новая программа предусматривает доведение мощности до 10 млн т в год.

Как сообщил генеральный директор комбината Анирбан Дасгупта, компания приступает к поиску потенциального партнера, который мог бы вложить средства в реконструкцию и оказать техническую поддержку в расширении мощностей. Предполагается, что ТЭО проекта будет составляться в течение 3 лет. Работы планируется начать в 2024-2025 гг., а завершить проект ближе к 2030 г.

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