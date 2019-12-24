Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

SAIL в 1,5 раза нарастит мощность Bhilai Steel

24.12.19 12:16
печать
размер текста:

Индийская государственная компания Steel Authority of India планирует расширение производительности комбината Bhilai Steel Plant в штате Чхаттисгарх. 

Компания недавно завершила крупномасштабный проект стоимостью 2,4 млрд долл. по увеличению производительности комбината с 4 млн до 7 млн т в год.

Новая программа предусматривает доведение мощности до 10 млн т в год.  

Как сообщил генеральный директор комбината Анирбан Дасгупта, компания приступает к поиску потенциального партнера, который мог бы вложить средства в реконструкцию и оказать техническую поддержку в расширении мощностей. Предполагается, что ТЭО проекта будет составляться в течение 3 лет. Работы планируется начать в 2024-2025 гг., а завершить проект ближе к 2030 г. 

МинПром

 

... ...
 
Печать   Отправить другу  
Материалы по теме
SAIL второй год ждет ответ от ArcelorMittal относительно создания СП
25.11.2019
Государственная металлургическая компания Steel Authority of India Ltd (SAIL) второй год ожидает ответа от ArcelorMittal относительно создания совместного завода по производству высококачественной автомобильной стали в Индии, заявили в SAIL.
Правительство Индии разрешило SAIL продать 70 млн т руды
19.10.2019
Кабинет министров Индии разрешил крупнейшему стальному производителю в стране, госкомпании SAIL, продать 70 млн т железной руды, что составляет 25% ее годового объема производства.
SAIL, RINL и NMDC готовы закупать уголь в Якутии
10.10.2019
Представители крупнейших индийских металлургических госкомпаний Steel Authority of India Ltd., Rashtriya Ispat Nigam Ltd. и крупнейшей горнодобывающей госкомпании National Mineral Development Corp. побывали с бизнес-визитом на объединении "Якутуголь".
Глава SAIL рассказал о растущих продажах компании
24.09.2019
Председатель крупнейшей государственной металлургической компании Индии Steel Authority of India Limited (SAIL) Анил Кумар Чаудхари (Anil Kumar Chaudhary) заявил, что не считает, что в сталелитейном секторе наблюдается какое-либо серьезное замедление.
SAIL заменит конвертеры на заводе Durgapur
07.06.2019
Индийская металлургическая корпорация SAIL подписала с германским производителем промышленного оборудования SMS group контракт на замену всех трех конвертеров на ее заводе Durgapur в штате Западная Бенгалия.


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:58
Метинвест недополучил 1,5 млрд грн возмещения НДС в декабре
12:44
Codelco отменила контракт на 1 млрд долл.
11:40
НБУ подсчитал выплаты по долгам в 2020 году
11:28
Иран увеличил производство железорудного концентрата
11:15
Anglo American решила проблемы в Бразилии
10:29
Экспорт никеля из Индонезии будет ниже ожидаемого
10:14
Годовая выплавка нержавейки в КНР будет расти на 2% в год
09:44
Группа ЧТПЗ запустила новую линию обработки на ПНТЗ
09:20
Милованов готов пересмотреть прогноз для гривны
08:52
В Украине хотят по-новому собирать налоги с граждан
08:15
Зеленский потребовал снизить цены на бензин
23.12.19
18:25
Налоговая закрывает дыры в бюджете, откладывая возмещение НДС предприятиям ГМК
17:56
Фонд госимущества затягивает приватизацию госпредприятий
17:53
Промпроизводство в Украине упало на 7,5%
17:17
NMDC решила вопрос с коксом для комбината в Джаркханде
16:52
Индонезия нарастила ноябрьский экспорт никелевой руды
16:18
Нацбанк отказался от быстрого снижения учетной ставки
15:47
Ноябрьский импорт сортового проката в США упал на треть
15:15
Австралия ждет падения цен на железную руду в 2020 году
14:50
Иностранцы ударно скупают госдолг Украины
21.12.19
20.12.19
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!