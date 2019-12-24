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Иран увеличил производство железорудного концентрата

24.12.19 11:28 , Steelland
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Производство железорудного концентрата основными иранскими производителями железной руды выросло на 4% за первые семь месяцев текущего 1398 иранского года (с 21 марта по 22 октября 2019 года) по сравнению с показателем за тот же период год назад.

Объем производства железорудного концентрата в иранских компаниях превысил 31,5 миллиона тонн. Об этом сообщает Иранская организация развития и реконструкции шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO) на своем сайте imidro.gov.ir.

В то же время объем производства железорудного концентрата за тот же период прошлого года составил 30,28 миллиона тонн.

В отчетном периоде Иран экспортировал металлургической продукции на сумму 4,63 миллиарда долларов.

Стальные слитки возглавляют рейтинг экспорта, так как в течение семи месяцев было экспортировано 3,74 миллиона тонн этой продукции на сумму 1,41 миллиарда долларов.

Далее следовали железная руда и концентрат с 683 миллионами долларов, затем - длинномерная сталь с 668 миллионами долларов и плоский прокат с 249 миллионами долларов.

МинПром

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