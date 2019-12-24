Иран увеличил производство железорудного концентрата Производство железорудного концентрата основными иранскими производителями железной руды выросло на 4% за первые семь месяцев текущего 1398 иранского года (с 21 марта по 22 октября 2019 года) по сравнению с показателем за тот же период год назад.



Объем производства железорудного концентрата в иранских компаниях превысил 31,5 миллиона тонн. Об этом сообщает Иранская организация развития и реконструкции шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO) на своем сайте imidro.gov.ir.



В то же время объем производства железорудного концентрата за тот же период прошлого года составил 30,28 миллиона тонн.



В отчетном периоде Иран экспортировал металлургической продукции на сумму 4,63 миллиарда долларов.



Стальные слитки возглавляют рейтинг экспорта, так как в течение семи месяцев было экспортировано 3,74 миллиона тонн этой продукции на сумму 1,41 миллиарда долларов.



Далее следовали железная руда и концентрат с 683 миллионами долларов, затем - длинномерная сталь с 668 миллионами долларов и плоский прокат с 249 миллионами долларов.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



