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Anglo American решила проблемы в Бразилии
24.12.19 11:15
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Горнодобывающая корпорация Anglo American получила окончательное разрешение властей Бразилии на увеличению производительности железорудного комплекса Minas-Rio.
Разрешения получены после расширения и укрепления хвостохранилища, что полностью снимает риск прорыва дамбы, по мнению компании.
Ограничения на деятельность Minas-Rio были введены в марте 2018 г. после ряда прорывов шламопровода. В 2018-2019 гг. Anglo American полностью заменила износившиеся участки.
По итогам 2019 г. компания планирует получить на Minas-Rio 23 млн т. высококачественного железорудного сырья. Реализация проекта по увеличению производительности в 2020 г. позволит выйти на 26,5 млн т. в год.
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