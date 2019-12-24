Anglo American решила проблемы в Бразилии

Горнодобывающая корпорация Anglo American получила окончательное разрешение властей Бразилии на увеличению производительности железорудного комплекса Minas-Rio.

Разрешения получены после расширения и укрепления хвостохранилища, что полностью снимает риск прорыва дамбы, по мнению компании.

Ограничения на деятельность Minas-Rio были введены в марте 2018 г. после ряда прорывов шламопровода. В 2018-2019 гг. Anglo American полностью заменила износившиеся участки.

По итогам 2019 г. компания планирует получить на Minas-Rio 23 млн т. высококачественного железорудного сырья. Реализация проекта по увеличению производительности в 2020 г. позволит выйти на 26,5 млн т. в год.

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