Годовая выплавка нержавейки в КНР будет расти на 2% в год

Производство нержавеющей стали в Китае в ближайшие три года будет прибавлять в среднем около 2% в год и достигнет стабилизации на отметке 30 млн т., по прогнозу китайского агентства Shanghai Metals Market.

Основными источниками роста станут нефтехимическая отрасль и производство оборудования. Также будут интенсивно расширяться новые области применения — нержавеющие водопроводные трубы и кровельные покрытия.

В то же время потребление в таких отраслях как строительство и дизайн, производство кухонной посуды и бытовой техники будет стагнировать.

Мощности по выплавке нержавеющей стали в 2020 г. увеличатся на 5% после подъема на 11% в 2019 г. и превысят 37 млн т. в год. В 2021 г. показатель может достигнуть 40 млн т. в год.

Кроме того, некоторые китайские компании строят предприятия по выплавке нержавеющей стали в Индонезии, чтобы использовать местные запасы никелевой руды, экспорт которой с 2020 г. будет прекращен.

По прогнозу SMM, в 2020 г. мощности в Индонезии выйдут на 4 млн т. в год, хотя произведено будет менее 3 млн т., - в частности, из-за антидемпинговых пошлин на индонезийскую нержавеющую продукцию в Китае. По данным SMM, за 11 мес. 2019 г. выплавка нержавеющей стали в Китае выросла на 8,9%, до 25,8 млн т.

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