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Группа ЧТПЗ запустила новую линию обработки на ПНТЗ
24.12.19 09:44
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Группа ЧТПЗ запустила в эксплуатацию новую линию обработки труб нефтяного сортамента с резьбовыми соединениями ЧТПЗ Прайм на Первоуральском новотрубном заводе.
Оборудование увеличит производительность финишного центра ПНТЗ на 30 тыс. т. в год, инвестиции в проект составили более 300 млн руб.
Новый производственный участок включает два немецких станка компании EMAG для обработки насосно-компрессорных и обсадных труб диаметром 60-178 мм. Кроме того, на предприятии дополнительно запущен муфтонарезной комплекс Famar Tandem.
Группа ЧТПЗ в 2019 г. также запустила экспериментальный участок по разработке резьбовых соединений ЧТПЗ Прайм. Группа поставляет трубы OCTG с резьбовыми соединениями ЧТПЗ Прайм с 2012 г. До 2022 г. рост отгрузок данного вида продукции ожидается на уровне 9% в год.
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