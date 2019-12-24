Группа ЧТПЗ запустила новую линию обработки на ПНТЗ

Группа ЧТПЗ запустила в эксплуатацию новую линию обработки труб нефтяного сортамента с резьбовыми соединениями ЧТПЗ Прайм на Первоуральском новотрубном заводе.

Оборудование увеличит производительность финишного центра ПНТЗ на 30 тыс. т. в год, инвестиции в проект составили более 300 млн руб.

Новый производственный участок включает два немецких станка компании EMAG для обработки насосно-компрессорных и обсадных труб диаметром 60-178 мм. Кроме того, на предприятии дополнительно запущен муфтонарезной комплекс Famar Tandem.

Группа ЧТПЗ в 2019 г. также запустила экспериментальный участок по разработке резьбовых соединений ЧТПЗ Прайм. Группа поставляет трубы OCTG с резьбовыми соединениями ЧТПЗ Прайм с 2012 г. До 2022 г. рост отгрузок данного вида продукции ожидается на уровне 9% в год.

МинПром

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Материалы по теме

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...