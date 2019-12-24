Милованов готов пересмотреть прогноз для гривны

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины планирует пересмотреть прогноз по курсу гривны к доллару на 2020-2022 г. Об этом сообщил министр Тимофей Милованов.

"Что касается курса, то я думаю, что нам придется пересматривать прогноз курса в макропрогнозе в сторону большего укрепления", - сказал он. Это не означает, что курс будет меньше, уточнил министр.

"Сейчас 23-24 грн./долл. Мы все равно ожидаем, что будет определенная девальвация. У нас в прогнозе курс средний был 26-27 грн./долл. на следующий год, но чем больше хороших новостей для экономики, тем сильнее будет курс", – сказал Т.Милованов.

Среди последних хороших новостей для экономики министр назвал достижение договоренностей относительно транзита российского газа в Европу через Украину.

Напомним, согласно октябрьскому прогнозу Минэкономторга Украины, средний обменный курс в 2020 г. будет 27 грн./долл., в 2021 г. – 27,2 грн./долл., в 2022 г. – 27,5 грн./долл., все по базовому сценарию.

МинПром

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