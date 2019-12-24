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В Украине хотят по-новому собирать налоги с граждан

24.12.19 08:52
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Власти Украины планируют снизить налог на доходы физических лиц для граждан, получающих самые маленькие зарплаты. Об этом заявил глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов. 

По его словам, изменения будут внедрять в рамках налоговой реформы, которую планируют провести в 2020 г. "Все понимают, что шкала должна быть дифференцирована и на маленькие зарплаты налоговое давление должно быть уменьшено", – отметил С.Верланов. 

Он предположил, что после налоговой реформы украинцы будут меньше уклоняться от уплаты налогов. Напомним, ранее о планах уменьшать налоги с доходов физических лиц сообщала министр финансов Оксана Маркарова. 

Также в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, по которому освобождаются от налога на доходы физлиц граждане, которым еще не исполнилось 27 лет. Инициативу поддержал парламентский комитет по налоговой политике. 

Налог на доходы физических лиц в Украине составляет 18%, военный сбор 1,5%. Работодатель также должен уплатить единый социальный взнос в Пенсионный фонд в размере 22% от зарплаты.

МинПром

 

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