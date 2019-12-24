Зеленский потребовал снизить цены на бензин

Президент Владимир Зеленский призвал крупнейшие сети автозаправочных станций более активно снижать цены на бензин и дизтопливо. Об этом он заявил в ходе совещания с представителями нефтерынка.

"Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса и соответственно уменьшить цену на бензин. Не предоставить скидки, а снизить цену на табло", – сказал В.Зеленский.

В свою очередь, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук в ходе совещания отметил, что в последнее время цены на бензин и дизельное топливо начали снижаться.

Также наблюдается тенденция укрепления курса гривны, поэтому топливо должно продолжать дешеветь. В свою очередь, АЗС должны более существенно уменьшать цены на топливо, но вместо этого они наращивают выплаты по бонусным программам.

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив отметила, что реальная цена на горючее ощутимо отличается от цены, которую устанавливают компании в соответствии с программами лояльности.

В свою очередь, представители компаний - участников топливного рынка, отметили проблему нелегальных АЗС. По их данным, почти 25% автозаправочных станций работают вне закона. Также действуют нелегальные нефтеперерабатывающие заводы.

В.Зеленский пообещал активно бороться с нелегальным рынком и уже в начале года провести с правоохранительными органами совещание на эту тему. Участники совещания договорились снова встретиться в январе и обсудить проблему борьбы с нелегальными АЗС.

Напомним, розничные сети АЗС начали снижать цены на бензин и дизтопливо 5 декабря. С той даты стоимость топлива в сетях ОККО и WOG снизилась на 1,3 грн/л., или 3%. Тогда как курс гривны уже укрепился на 20%. Средняя цена топлива по стране за этот период опустилась всего на 50 коп./л.

МинПром

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