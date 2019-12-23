Налоговая закрывает дыры в бюджете откладывая возмещение НДС предприятиям ГМК Государственная налоговая служба Украины (ГНС) в очередной раз в конце года закрывает дыры в бюджете путем переноса существенной части возмещения НДС на январь 2020 года от чего в первую очередь страдает реальный сектор экономики Украины. Об этом говорится в заявлении Объединения предприятий "Укрметаллургпром".



"Укрметаллургпром" сообщает, что предприятиям ГМК, обеспечивающих 12% ВВП Украины, 30% валютных поступлений и порядка 700 тыс. рабочих мест с учетом смежных производств, в декабре "придержали" более 80% заявленного ими возмещения НДС, что составляет более двух миллиардов гривен.



По информации источников отраслевой ассоциации в ГНС, это связано в первую очередь с нехваткой денежных средств в бюджете страны – и эту проблему решают в очередной раз за счет крупного прозрачного бизнеса, а не путем эффективной борьбы с теневой экономикой.



"И без того ситуацию, в которой оказалась ведущая национальная отрасль, иначе, как критической, назвать трудно – в условиях заметного снижения цен на мировом рынке стали и существенного повышения себестоимости металлургического производства, украинские горнодобывающие и металлургические предприятия, начиная с начала года работают с существенной нехваткой финансовых ресурсов. И задержка от государства еще более двух миллиардов гривен возмещения НДС, на которое металлурги имеют вполне законное право, вызывает, мягко говоря, недоумение. Ведь новый Глава ГНС Сергей Верланов неоднократно публично подчеркивал, что они активно работают над администрированием НДС с целью недопущения повтора типичной ситуации конца года и задержки возмещения. В реальности получилось, что объемы "придержанного" возмещения НДС декабря являются рекордными за последние несколько лет", - говорится в заявлении.



"Укрметаллургпром" отмечает что предприятия ГМК в течение последних нескольких месяцев пытались донести власти, что отрасль с начала 2019 года пребывает в глубоком кризисе, о чем свидетельствует значительное падение производства стали и рекордный убыток по итогам 3-х кварталов 2019 года. У предприятий ГМК в условиях кризиса нет запаса денег на счетах и нет возможности в течение нескольких дней эти средства мобилизовать. Несвоевременная выплата НДС приведет к задержке платежей тысячам поставщиков и подрядчиков, у которых из-за этого могут возникнуть сложности с выплатой зарплаты накануне новогодних праздников. Административное вымывание оборотных средств из отрасли в виде несвоевременного возмещения НДС с большой долей вероятности приведет к дальнейшему снижению производства на отдельных предприятиях ГМК, в результате чего госбюджет недосчитается налоговых поступлений, а страна – валютной выручки.



"К сожалению, отрасль опять столкнулась с тем, что декларируемый подход существенно расходится с реальными действиями власти. Автоматическое возмещение НДС реальному сектору экономики – это базовое условие стабильного функционирования и развития экспортноориентированных отраслей любого государства, и это базовое условие в очередной раз грубо нарушено фискальными органами Украины. Сложившаяся ситуация выглядит как диверсия против власти, в том числе против принципов поддержки бизнеса, декларируемых Президентом Украины", - подчеркивается в сообщении.



МинПром



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