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Фонд госимущества затягивает приватизацию госпредприятий

23.12.19 17:56
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Глава Фонда Дмитрий Сенниченко тормозит подготовку государственных объектов к продаже, занимаясь вместо этого расстановкой лояльного менеджмента. Об этом сообщили представители нескольких госкомпаний, находящихся в приватизационном процессе.

По словам, менеджеров предприятий госсектора, ФГИ отказывается подписывать необходимые нормативные документы и согласовывать финансовые показатели госкомпаний.

"Какие-то пробуксовки с подписанием документов с советниками", - сообщил замдиректора одного из госпредприятий.

Опрошенные менеджеры говорят, что в установленные сроки из-за проволочек объекты просто не успеют подготовить к продаже. Первые госкомпании должны выйти на торги в феврале-марте 2020 г согласно ранее заявленным планам Кабмина.

сроки подготовки к продаже точно не вписываемся", - сказал топ-менеджер госактива из приватизационного списка.

По словам источников, вместо подготовки госкомпаний к приватизации, ФГИ занимается кадровыми ротациями.

По мнению экспертов, такая политика ФГИ может свидетельствовать о перераспределении денежных потоков госпредприятий и продолжающих действовать теневых схемах в сфере госуправления предприятиями.

"Не вижу особого смысла в смене руководства компаний из госсреды, которые вот-вот должны уйти с молотка", - сказал экономический аналитик ИА «Инфоиндустрия» Дмитрий Гордейчук.

По его мнению, затеянная ФГИ кадровая возня вокруг госпредприятий может отпугнуть потенциальных инвесторов.

Сам же Д.Сенниченко публично хвастается, что подготовка к приватизации идет полным ходом.

«Фонд уже с головой в подготовке! Видите эти кипы папок? В каждой из них документы разных госпредприятий. Отправляю их своей подписью на приватизацию», - говорит он видеообращении.

Как сообщалось, Кабмин намерен приватизировать в 2020 году ОПЗ, Электротяжмаш, ОГХК, Центрэнерго и "Укрспирт", шахту "Краснолиманская" и другие.

Из этого списка уже сменен менеджмент в Центрэнерго и Электротяжмаше.  По данным СМИ, ФГИ готовится назначить новых топов на Одесский припортовый завод и в Объединенную горно-химическую компанию.

На ОПЗ претендует представитель партии "Свобода" Николай Синица. На ОГХК – помощник нардепа Виктора Медведчука - Михаил Марков.

Ранее СМИ сообщили о том, что правительство Алексея Гончарука готовится отдать в управление новому, лояльному Кремлю менеджменту сразу два крупнейшие производителя продукции в своих сегментах – ПАО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания". Они входят в ТОП-5 объектов, которые должны приватизировать в 2020 году.

По информации автора публикации, на руководство предприятием претендует член партии "Свобода", ресторатор Николай Синица. Его кандидатуру на этот пост намерено рассмотреть правительство Алексея Гончарука в ближайшее время.

"Контроль над ОПЗ со стороны партии "Свобода", рычаги управления и финансирование которой тянутся к России, помогут стране-агрессору контролировать это важное для Украины предприятие без приватизации. По сути, тот, кто управляет ОПЗ, влияет на загрузку аммиачной трубы. Это еще одна важная артерия для наполнения российского бюджета средствами, в этом случае от продаж аммиака. Такая же, как транзит российских нефти или газа по территории Украины", – говорится в статье.

Еще один ставленник Москвы может появиться в "Объединенной горно-химической компании". Она является доминирующим игроком по выпуску титаносодержащего сырья, в том числе, является необходимой компании ВСМПО-Ависма, которая работает на российскую "оборонку". У Гончарука рассматривают на топа такого монстра как ОГХК помощника народного депутата Виктора Медведчука, он же №110 в списке "Оппоблока" в 2014 году – Михаила Макарова.


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