Промпроизводство в Украине упало на 7,5%

Объемы промышленного производства в Украине за ноябрь сократились на 7,5% по сравнению с аналогичным месяцем 2018 г., по данным Государственной службы статистики.

В целом за 11 мес. зафиксировано падение промпроизводства на 1,2%. При этом в добывающей промышленности рост составил 0,8%.

В перерабатывающей промышленности падение составило 1,7%, в ЖКХ – 2,7%. Напомним, в марте 2019 г. объемы промышленного производства выросли на 2,1% – впервые за 4 мес.

В апреле рост ускорился до 5,2%, однако в мае замедлился до 1,6%. В июне объемы снова сократились на 2,3%, в июле – на 0,2%, в сентябре – на 1,7%, в октябре – на 5%.

МинПром

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