Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Промпроизводство в Украине упало на 7,5%

23.12.19 17:53
печать
размер текста:

Объемы промышленного производства в Украине за ноябрь сократились на 7,5% по сравнению с аналогичным месяцем 2018 г., по данным Государственной службы статистики. 

В целом за 11 мес. зафиксировано падение промпроизводства на 1,2%. При этом в добывающей промышленности рост составил 0,8%. 

В перерабатывающей промышленности падение составило 1,7%, в ЖКХ – 2,7%. Напомним, в марте 2019 г. объемы промышленного производства выросли на 2,1% – впервые за 4 мес. 

В апреле рост ускорился до 5,2%, однако в мае замедлился до 1,6%. В июне объемы снова сократились на 2,3%, в июле – на 0,2%, в сентябре – на 1,7%, в октябре – на 5%. 

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  
Материалы по теме
В МЭРТ объяснили падение украинского промпроизводства
02.12.2019
Падение украинского промышленного производства объясняется общемировой тенденцией, сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук
В Украине ускорился спад промпроизводства
22.11.2019
Спад промышленного производства в Украине за октябрь ускорился до 5% к октябрю 2018 г. – без учета корректировки на эффект календарных дней. Соответствующие данные опубликовала Государственная служба статистики Украины.
Промпроизводство в мае выросло на 1,6%
25.06.2019
Промышленное производство в Украине в мае 2019 года выросло на 1,6% по сравнению с маем 2018 года после увеличения в апреле на 5,2%, марте на 2,1% и падения в феврале на 1,8% и январе на 3,3% сообщила Государственная служба статистики
Промпроизводство в апреле выросло на 5,2%
24.05.2019
Промышленное производство в Украине в апреле 2019 года выросло на 5,2% по сравнению с апрелем 2018 года, после увеличения в марте на 2,1% и падения в феврале и январе 2019 года - на 1,8% на 3,3% соответственно.
Привязывать повышение тарифов УЗ к индексу цен промпроизводителей некорректно – эксперт
18.03.2019
Структура себестоимости "Укрзализныци" не связана напрямую с индексом цен промпроизводителей.


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:25
Налоговая закрывает дыры в бюджете откладывая возмещение НДС предприятиям ГМК
17:56
Фонд госимущества затягивает приватизацию госпредприятий
17:17
NMDC решила вопрос с коксом для комбината в Джаркханде
16:52
Индонезия нарастила ноябрьский экспорт никелевой руды
16:18
Нацбанк отказался от быстрого снижения учетной ставки
15:47
Ноябрьский импорт сортового проката в США упал на треть
15:15
Австралия ждет падения цен на железную руду в 2020 году
14:50
Иностранцы ударно скупают госдолг Украины
14:43
Милованов хочет лишить украинцев пособий по безработице
14:37
ДТЭК намерен построить ВЭС в Запорожской области
13:54
В РФ опровергают информацию о прямых газовых контактах с украинскими компаниями
13:39
Японский рынок M&A достиг рекордного уровня
12:56
Таиланд продлил пошлины для металлургов Тайваня, КНР и Вьетнама
12:11
Украина сократила запасы газа в ПХГ почти на 11%
11:34
Пять украинских компаний подписали прямые контракты с Газпромом
11:31
Строительство Северного потока-2 остановлено
11:10
Nucor будет выпускать прокат с покрытием в Арканзасе
10:52
Львовские госшахты получили предупреждение от энергетиков
10:50
На Интерпайп Нико Тьюб внедрили систему Smart-складов
10:29
US Steel остановит часть мощностей комбината Great Lakes
21.12.19
20.12.19
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!