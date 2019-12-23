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NMDC решила вопрос с коксом для комбината в Джаркханде

23.12.19 17:17
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Крупнейшая индийская железорудная госкомпания NMDC получила лицензию на освоение месторождения коксующегося угля Rohne в штате Джаркханд. 

Это сырье планируется поставлять на металлургический комбинат Nagarnar, который NMDC строит в этом же штате. NMDC заявляет, что предприятие мощностью 3 млн т стали в год будет введено в строй в первой половине 2020 г. 

Напомним, ранее представители NMDC изучали возможность организации поставок коксующегося угля из Якутии. Подобную заинтересованность также выразил ряд других крупных индийских металлургических компаний. 

Как сообщалось ранее, Министерство горнодобывающей промышленности Индии утвердило план NMDC по расширению производительности предприятия Kumaraswamy в штате Карнатака с нынешних 7 млн т до 10 млн т в год. 

МинПром

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