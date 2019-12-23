Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Индонезия нарастила ноябрьский экспорт никелевой руды

23.12.19 16:52
печать
размер текста:

Горнодобывающие компании в ноябре экспортировали 2,7 млн т никелевой руды из Индонезии против 1,5 млн т в том же месяце 2018 г., по данным Центрального статистического управления Индонезии. 

Показатель в денежном выражении составил 112 млн долл. В целом за 11 мес. индонезийский экспорт никелевой руды составил 29 млн т стоимостью 978 млн долл. 

Напомним, ранее правительство Индонезии откорректировало в сторону уменьшения прогноз по развитию никелевой отрасли после введения запрета на экспорт никелевой руды с начала 2020 г. 

Ранее индонезийские власти заявляли, что уже в 2021 г. количество предприятий по выпуску никелевой продукции в стране возрастет от нынешних 11 до 37. При этом объем переработки никелевой руды достигнет 91 млн т в год. Сейчас правительство признает эти планы нереальными. 

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  
Материалы по теме
Власти Индонезии уменьшили прогноз по никелю
12.12.2019
Правительство Индонезии откорректировало в сторону уменьшения прогноз по развитию никелевой отрасли после введения запрета на экспорт никелевой руды с начала 2020 г.
Posco увеличит инвестиции в Индонезии
27.11.2019
Южнокорейская металлургическая корпорация Posco увеличит свои инвестиции в PT Krakatau Posco после подписания соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве CEPA между Южной Кореей и Индонезией.
Индонезия сняла запрет на экспорт никелевой руды
11.11.2019
Власти Индонезии объявили о снятии временного запрета на поставки за рубеж никелевой руды для горно-металлургических компаний, которые соблюдали правила экспорта, сообщает Reuters.
Индонезия досрочно запретила экспорт никелевой руды
31.10.2019
Правительство Индонезии приняло решение о введении запрета на экспорт никелевой руды с 1 ноября 2019 г. вместо 1 января 2020 г. Ранее установление этого моратория планировалось на 2022 г.


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:17
NMDC решила вопрос с коксом для комбината в Джаркханде
16:18
Нацбанк отказался от быстрого снижения учетной ставки
15:47
Ноябрьский импорт сортового проката в США упал на треть
15:15
Австралия ждет падения цен на железную руду в 2020 году
14:50
Иностранцы ударно скупают госдолг Украины
14:43
Милованов хочет лишить украинцев пособий по безработице
14:37
ДТЭК намерен построить ВЭС в Запорожской области
13:54
В РФ опровергают информацию о прямых газовых контактах с украинскими компаниями
13:39
Японский рынок M&A достиг рекордного уровня
12:56
Таиланд продлил пошлины для металлургов Тайваня, КНР и Вьетнама
12:11
Украина сократила запасы газа в ПХГ почти на 11%
11:34
Пять украинских компаний подписали прямые контракты с Газпромом
11:31
Строительство Северного потока-2 остановлено
11:10
Nucor будет выпускать прокат с покрытием в Арканзасе
10:52
Львовские госшахты получили предупреждение от энергетиков
10:50
На Интерпайп Нико Тьюб внедрили систему Smart-складов
10:29
US Steel остановит часть мощностей комбината Great Lakes
09:51
Запорожская АЭС отключила от сети шестой энергоблок
09:49
В ноябре Япония сократила экспорт стали
09:12
Лондон заманивает покупателя British Steel государственной финподдержкой
21.12.19
20.12.19
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!