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Индонезия нарастила ноябрьский экспорт никелевой руды
23.12.19 16:52
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Горнодобывающие компании в ноябре экспортировали 2,7 млн т никелевой руды из Индонезии против 1,5 млн т в том же месяце 2018 г., по данным Центрального статистического управления Индонезии.
Показатель в денежном выражении составил 112 млн долл. В целом за 11 мес. индонезийский экспорт никелевой руды составил 29 млн т стоимостью 978 млн долл.
Напомним, ранее правительство Индонезии откорректировало в сторону уменьшения прогноз по развитию никелевой отрасли после введения запрета на экспорт никелевой руды с начала 2020 г.
Ранее индонезийские власти заявляли, что уже в 2021 г. количество предприятий по выпуску никелевой продукции в стране возрастет от нынешних 11 до 37. При этом объем переработки никелевой руды достигнет 91 млн т в год. Сейчас правительство признает эти планы нереальными.
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