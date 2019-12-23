Нацбанк отказался от быстрого снижения учетной ставки

Национальный банк Украины отказался от дальнейшего снижения своей учетной ставки быстрыми темпами. Такое решение принято сегодня на заседании комитета по монетарной политике НБУ.

Так, 6 членов комитета голосовали за снижение учетной ставки до 14%, а 4 – за более решительное снижение до 13,5%. В НБУ отмечают, что позиции членов КМП по размеру снижения учетной ставки разделились.

По мнению 6 членов комитета, поддержавших снижение ставки до 14%, это могло бы не только поддержать экономический рост, но и способствовало бы снижению стоимости долговых заимствований в гривне.

В то же время эти члены КМП отметили сохранение фундаментального давления на инфляцию со стороны растущего потребительского спроса и расходов на оплату труда.

Еще одним риском, на который обращали внимание во время заседания комитета, является рост мировых цен на отдельные продовольственные товары. Это в итоге может помешать улучшению инфляционных ожиданий.

Также, несмотря на значительный прогресс в переговорах с Международным валютным фондом, включая достижение на уровне экспертов договоренностей по новой программе, сохраняется неопределенность относительно предоставления новых кредитов со стороны МВФ.

Четыре члена КМП выступили за более решительно снижение учетной ставки в 13,5%. Они подчеркнули необходимость агрессивной реакции на снижение инфляционного давления и длительное укрепление гривны.

По их мнению, такое решение также оправдано, так как скорее смягчения монетарной политики предотвратит риски снижения инфляции ниже границ целевого диапазона.

МинПром

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Материалы по теме

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...