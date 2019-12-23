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Ноябрьский импорт сортового проката в США упал на треть
23.12.19 15:47
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Импорт стального сортового проката в США за ноябрь сократился на 27% по сравнению с тем же месяце 2018 г., до 180 тыс. т., согласно импортным лицензиям, выданным Минторгом США.
Снижение произошло, главным образом, вследствие меньших поставок стальной катанки из Германии, Южной Кореи, Канады и Греции.
За 11 мес. американский импорт стального сортового проката снизился на 8%, в т.ч. круглого профиля - на 34%, катанки - на 9%, арматуры - на 7%. Тогда как ввоз балки вырос на 22%.
Как сообщалось ранее, импорт плоского стального проката в США в ноябре 2019 года сократился на 32% по сравнению с тем же месяцем 2018 г., до 524 тыс. т.
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