Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Ноябрьский импорт сортового проката в США упал на треть

23.12.19 15:47
печать
размер текста:

Импорт стального сортового проката в США за ноябрь сократился на 27% по сравнению с тем же месяце 2018 г., до 180 тыс. т., согласно импортным лицензиям, выданным Минторгом США. 

Снижение произошло, главным образом, вследствие меньших поставок стальной катанки из Германии, Южной Кореи, Канады и Греции. 

За 11 мес. американский импорт стального сортового проката снизился на 8%, в т.ч. круглого профиля - на 34%, катанки - на 9%, арматуры - на 7%. Тогда как ввоз балки вырос на 22%. 

Как сообщалось ранее, импорт плоского стального проката в США в ноябре 2019 года сократился на 32% по сравнению с тем же месяцем 2018 г., до 524 тыс. т. 

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  
Материалы по теме
Минторг США наказал вьетнамских прокатчиков
18.12.2019
Министерство торговли США установило антидемпигновые пошлины на вьетнамский прокат с антикоррозионным покрытием и холоднокатаный рулонный прокат на уровне до 456%, если в производстве данной продукции использовался подкат из Тайваня и Южной Кореи.
Минторг США снял пошлины на г/к прокат двух японских компаний
16.12.2019
Министерство торговли США сняло пошлины для японских компаний Nippon Steel и Tokyo Steel Manufacturing. Ранее ставка пошлины для них составляла от 2,06 до 7,64%.
Минторг США снизил пошлину для Hyundai Steel
13.12.2019
Министерство торговли США заявило о снижении антидемпинговой пошлины на горячекатаный прокат производства Hyundai Steel Co., второго по величине производителя стали в Южной Корее.
Ноябрьский стальной импорт в США упал на 32%
12.12.2019
Импорт плоского стального проката в США в ноябре 2019 года сократился на 32% по сравнению с тем же месяцем 2018 г., до 524 тыс. т.
США не спешат возвращать стальные пошлины для Бразилии и Аргентины
11.12.2019
США пока не приняли решения об отмене запланированного на 15 декабря введения пошлин на китайские товары, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу.


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:18
Нацбанк отказался от быстрого снижения учетной ставки
15:15
Австралия ждет падения цен на железную руду в 2020 году
14:50
Иностранцы ударно скупают госдолг Украины
14:43
Милованов хочет лишить украинцев пособий по безработице
14:37
ДТЄК намерен построить ВЭС в Запорожской области
13:54
В РФ опровергают информацию о прямых газовых контактах с украинскими компаниями
13:39
Японский рынок M&A достиг рекордного уровня
12:56
Таиланд продлил пошлины для металлургов Тайваня, КНР и Вьетнама
12:11
Украина сократила запасы газа в ПХГ почти на 11%
11:34
Пять украинских компаний подписали прямые контракты с Газпромом
11:31
Строительство Северного потока-2 остановлено
11:10
Nucor будет выпускать прокат с покрытием в Арканзасе
10:52
Львовские госшахты получили предупреждение от энергетиков
10:50
На Интерпайп Нико Тьюб внедрили систему Smart-складов
10:29
US Steel остановит часть мощностей комбината Great Lakes
09:51
Запорожская АЭС отключила от сети шестой энергоблок
09:49
В ноябре Япония сократила экспорт стали
09:12
Лондон заманивает покупателя British Steel государственной финподдержкой
08:52
Мировое производство алюминия снизилось на 1,1%
08:02
Нафтогаз и Газпром заключили новый контракт на пять лет
21.12.19
20.12.19
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!