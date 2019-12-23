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Австралия ждет падения цен на железную руду в 2020 году
23.12.19 15:15
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Средние мировые цены на железную руду в 2020 г. упадут до 63 долл. США за 1 т., на фоне восстановления предыдущих объемов поставки в Китай.
Соответствующий прогноз содержится в опубликованном ежеквартальном обзоре Департамента промышленности, инноваций и науки Австралии.
По мнению его экспертов, снижение цен будет идти постепенно от квартала к кварталу, резкого обвала не произойдет.
Как сообщалось ранее, по прогнозу Департамента промышленности, инноваций и науки Австралии, национальный экспорт железорудного сырья возрастет с 806 млн т в 2018-2019 финансовом году (с 1 июля) до 869 млн т в 2020-2021 ФГ.
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