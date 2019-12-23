Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Австралия ждет падения цен на железную руду в 2020 году

23.12.19 15:15
печать
размер текста:

Средние мировые цены на железную руду в 2020 г. упадут до 63 долл. США за 1 т., на фоне восстановления предыдущих объемов поставки в Китай. 

Соответствующий прогноз содержится в опубликованном ежеквартальном обзоре Департамента промышленности, инноваций и науки Австралии. 

По мнению его экспертов, снижение цен будет идти постепенно от квартала к кварталу, резкого обвала не произойдет. 

Как сообщалось ранее, по прогнозу Департамента промышленности, инноваций и науки Австралии, национальный экспорт железорудного сырья возрастет с 806 млн т в 2018-2019 финансовом году (с 1 июля) до 869 млн т в 2020-2021 ФГ. 

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  
Материалы по теме
Anglo American снизила прогноз по производству железной руды
12.12.2019
Компания Anglo American снизила свои прогнозы по добыче угля, железной руды и алмазов на ближайшие два года, но оптимистично настроена на прогноз по меди и палладию, говорится в сообщении для инвесторов во вторник.
Индия станет нетто-экспортером железной руды
05.12.2019
В следующем году Индия может стать нетто-импортером железной руды из-за закрытия 24 шахт, пишет Business Standard.
Китай увеличил добычу железной руды
06.11.2019
Китай в январе-сентябре увеличил добычу железной руды на 5,9% относительно аналогичного периода прошлого года - до 630 млн тонн, сообщило Министерство промышленности и информатизации.
Гвинея и Либерия договорились о логистике железной руды
15.10.2019
Компании, добывающие железную руду в Гвинее, смогут отправлять ее на экспорт через либерийскую территорию по железной дороге.
Минэкономики не просчитывало последствий от повышения ренты на железную руду
15.10.2019
Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины не проводило оценку влияния изменений, предложенных в законопроекте №1210, повышающих рентные ставки на добычу железной руды.


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:18
Нацбанк отказался от быстрого снижения учетной ставки
15:47
Ноябрьский импорт сортового проката в США упал на треть
14:50
Иностранцы ударно скупают госдолг Украины
14:43
Милованов хочет лишить украинцев пособий по безработице
14:37
ДТЄК намерен построить ВЭС в Запорожской области
13:54
В РФ опровергают информацию о прямых газовых контактах с украинскими компаниями
13:39
Японский рынок M&A достиг рекордного уровня
12:56
Таиланд продлил пошлины для металлургов Тайваня, КНР и Вьетнама
12:11
Украина сократила запасы газа в ПХГ почти на 11%
11:34
Пять украинских компаний подписали прямые контракты с Газпромом
11:31
Строительство Северного потока-2 остановлено
11:10
Nucor будет выпускать прокат с покрытием в Арканзасе
10:52
Львовские госшахты получили предупреждение от энергетиков
10:50
На Интерпайп Нико Тьюб внедрили систему Smart-складов
10:29
US Steel остановит часть мощностей комбината Great Lakes
09:51
Запорожская АЭС отключила от сети шестой энергоблок
09:49
В ноябре Япония сократила экспорт стали
09:12
Лондон заманивает покупателя British Steel государственной финподдержкой
08:52
Мировое производство алюминия снизилось на 1,1%
08:02
Нафтогаз и Газпром заключили новый контракт на пять лет
21.12.19
20.12.19
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!