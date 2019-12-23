Иностранцы ударно скупают госдолг Украины

Объем вложений зарубежных банков и инвестфондов в облигации внутреннего государственного займа Украины на прошлой неделе вырос на 5,4 млрд грн., или на 5%, до 115,5 млрд грн.

По сравнению с началом года объем вложений нерезидентов в украинские долговые госбумаги вырос на 109 млрд грн., или в 18 раз, по данным Национального банка Украины.

В настоящее время доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины выросла до 14,2%, в то время как на начало года этот показатель был менее 1%.

Напомним, объем вложений нерезидентов в ОВГЗ Украины в 2018 г. вырос на 1,13 млрд грн., или на 21,7%. Приток валюты за счет покупки нерезидентами гривневых ОВГЗ стал основным фактором, способствующим укреплению гривны.

МинПром

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