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Милованов хочет лишить украинцев пособий по безработице
23.12.19 14:43
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Работа Государственной службы занятости Украины должна быть реорганизована. Об этом заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
По его словам, основные усилия государственных центров занятости должны быть направлены на трудоустройство безработных, а не выплаты соцпособий.
"У нас 8,5% безработных, то есть 1,5 млн. Нужно упростить законодательство, облегчить наем сотрудников и повысить их социальную защиту. И точно сменить работу центров занятости. Они не должны быть социальной кассой, а должны оказывать реальную помощь людям в поиске достойной работы. Потому что туда только за деньгами приходят", - сказал Т.Милованов.
Он также отметил, что ведомство стремится повышать зарплаты в стране: "Наша задача сократить безработицу до 5%, а зарплаты повышать хотя бы на 2000 грн. в год. Тогда как годовой рост цен должен быть не выше 5 %".
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