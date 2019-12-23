ДТЄК намерен построить ВЭС в Запорожской области ООО "ДТЭК Бердянская ветроэлектростанция" ("ДТЭК Бердянская ВЭС") намерена построить ветроэлектростанцию мощностью 150 МВт в Бердянском районе Запорожской области, сообщается на сайте Единого реестра оценки влияния на окружающую среду (ОВОС) в пятницу, 20 декабря.



Согласно сообщению, в рамках проекта планируется установка от 25 до 60 ветровых электроустановок (ВЕУ) мощностью от 2,5 МВт каждая. Высота башни - 166 м, длина лопасти - ориентировочно 80 м.



Кроме того, в планах компании построить: воздушную линию электропередачи 110/150 кВт (до 100 км); центральную подстанцию "ДТЭК Бердянская ветроэлектростанция" (ЦПС); до 120 км подземных кабельных линий 35 кВт для соединения ВЭУ между собой и ЦПС.



ООО "ДТЭК Бердянская ВЭС" принадлежит компании "ДТЭК ВИЭ" (операционная компания, управляющая активами "ДТЭК" в сфере возобновляемых источников энергии).



В целом в 2019 году "ДТЭК ВИЭ" запустила в эксплуатацию проекты суммарной мощностью 740 МВт: Никопольская СЭС 200 МВт и Покровская СЭС 240 МВт в Днепропетровской области, Приморская ВЭС 200 МВт и Орловская ВЭС 100 МВт в Запорожской области. Ранее реализованы проекты – Ботиевская ВЭС 200 МВт в Запорожской области и Трифановская СЭС 10 МВт в Херсонской области.



"ДТЭК" создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



