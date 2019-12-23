Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В РФ опровергают информацию о прямых газовых контактах с украинскими компаниями

23.12.19 13:54 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак опроверг сообщения о том, что российская сторона якобы уже заключила контракты с рядом украинских компаний для прямых поставок газа в Украину.

"Что касается прямых поставок газа из России в Украину, то мы договорились после Нового года, после того, как все вопросы (связанные с транзитом – Ред.) будут урегулированы, еще раз обсудить эти вопросы", - сказал Козак на совещании премьера РФ Дмитрия Медведева со своими заместителями.

Вице-премьер отметил, что "сегодня в Украине разгорается "буря в стакане" по поводу того, что есть какие-то пять контрактов с украинскими компаниями, которым мы будем поставлять газ".

"Это не соответствует действительности. У нас никаких контрактов, помимо договоренностей с правительством Украины, нет, будем действовать строго в рамках этого протокола", - сказал Козак.

Ранее сегодня СМИ со ссылкой на рыночные источники сообщили о том, что пять украинских компаний заключили с "Газпромом" договоры на поставку газа для своих производственных нужд.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:43
Милованов хочет лишить украинцев пособий по безработице
14:37
ДТЄК намерен построить ВЭС в Запорожской области
13:39
Японский рынок M&A достиг рекордного уровня
12:56
Таиланд продлил пошлины для металлургов Тайваня, КНР и Вьетнама
12:11
Украина сократила запасы газа в ПХГ почти на 11%
11:34
Пять украинских компаний подписали прямые контракты с Газпромом
11:31
Строительство Северного потока-2 остановлено
11:10
Nucor будет выпускать прокат с покрытием в Арканзасе
10:52
Львовские госшахты получили предупреждение от энергетиков
10:50
На Интерпайп Нико Тьюб внедрили систему Smart-складов
10:29
US Steel остановит часть мощностей комбината Great Lakes
09:51
Запорожская АЭС отключила от сети шестой энергоблок
09:49
В ноябре Япония сократила экспорт стали
09:12
Лондон заманивает покупателя British Steel государственной финподдержкой
08:52
Мировое производство алюминия снизилось на 1,1%
08:02
Нафтогаз и Газпром заключили новый контракт на пять лет
21.12.19
17:20
В ноябре Украина опустилась на 15-е место в рейтинге Worldsteel
17:12
Остановка возмещения НДС запустит кризисную спираль неплатежей в экономике
20.12.19
17:57
Власти Италии и ArcelorMittal продолжат переговоры по Ilva
16:47
В Китае построят новый алюминиевый комбинат
19.12.19
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!