Таиланд продлил пошлины для металлургов Тайваня, КНР и Вьетнама

Правительство Таиланда продлило еще на 5 лет антидемпинговые пошлины на холоднокатаный прокат в рулонах и листах из Вьетнама, Китая и Тайваня.

Ставка пошлин варьируется от 4,22 до 20,11%, новое решение вступает в силу с февраля 2020 г. По данным министерства торговли Таиланда, в 2018 г. в страну поступило 20,8 тыс. т. холоднокатаного проката из этих стран.

При этом общий объем импорта данной продукции достиг 1,05 млн т., что на 18% превышает показатель предыдущего года. В текущем году импорт стали в Таиланд прогнозируется на уровне 12 млн т., на него приходится более 60% внутреннего потребления.

Национальные металлургические ассоциации в связи с этим обратились к правительству страны с просьбой поддержать местных производителей, которые вынуждены работать с недогрузкой мощностей.

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