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Пять украинских компаний подписали прямые контракты с Газпромом

23.12.19 11:34
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Пять украинских компаний заключили с "Газпромом" договора на поставку газа для своих производственных нужд. Об этом изданию "Экномическая правда" стало известно от собеседника на рынке.

По его словам, эти 5 компаний, по его данным, покупают газ "для своих производственных нужд, а не для трейдерства на украинском рынке".

"Газпром очень неохотно дает другим компаниям разрешение на перепродажу газа, полученного по прямым закупками", – отметил он.

Названия компании и сферу деятельности собеседник уточнять отказался. Также он заверил, что не знает контрактную цену и о каких объемах газа идет речь.

По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований. Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие "Газпрома" выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

МинПром

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