|
Строительство Северного потока-2 остановлено
23.12.19 11:31
печать
Швейцарская компания Allseas, трубоукладчик обходного газопровода "Северный поток-2", вывела все свои суда из зоны строительства в Балтийском море.
Об этом сообщило информагентство Bloomberg со ссылкой на представителя компании. В Allseas отказались оценить, на какое время может затянуться реализация "Северного потока-2".
В укладке газопровода участвовали три судна Allseas, включая Pioneering Spirit — крупнейшее в мире судно для монтажа и перевозки морских платформ, а также укладки подводных трубопроводов.
Многолетний подрядчик "Газпрома" 21 декабря объявил, что приостанавливает работы на "Северном потоке-2" из-за угрозы американских санкций.
Через несколько часов после это заявления президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны на 2020 финансовый год, который включает введение санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2" и "Турецкого потока".
Ограничения предполагают полную блокировку всех американских активов попавших под санкции компаний, запрет на операции с ними и запрет на въезд представителей компаний в США.
Материалы по теме
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
новости
21.12.19
20.12.19
19.12.19