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Строительство Северного потока-2 остановлено

23.12.19 11:31
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Швейцарская компания Allseas, трубоукладчик обходного газопровода "Северный поток-2", вывела все свои суда из зоны строительства в Балтийском море. 

Об этом сообщило информагентство Bloomberg со ссылкой на представителя компании. В Allseas отказались оценить, на какое время может затянуться реализация "Северного потока-2". 

В укладке газопровода участвовали три судна Allseas, включая Pioneering Spirit — крупнейшее в мире судно для монтажа и перевозки морских платформ, а также укладки подводных трубопроводов. 

Многолетний подрядчик "Газпрома" 21 декабря объявил, что приостанавливает работы на "Северном потоке-2" из-за угрозы американских санкций. 

Через несколько часов после это заявления президент США  Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны на 2020 финансовый год, который включает введение санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

Ограничения предполагают полную блокировку всех американских активов попавших под санкции компаний, запрет на операции с ними и запрет на въезд представителей компаний в США. 

МинПром

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