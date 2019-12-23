Nucor будет выпускать прокат с покрытием в Арканзасе

Американская металлургическая корпорация Nucor установит новую линию по нанесению полимерного покрытия на своем заводе Blytheville в штате Арканзас.

Производительность линии составит 225 тыс. т в год. На ней будет производиться продукция шириной от 890 до 1830 мм и толщиной от 0,25 до 1,65 мм, предназначенная для строительства и изготовления бытовой техники.

Ввод оборудования в строй намечен на первую половину 2022 г. В настоящее время предприятие может ежегодно выпускать до 2,35 млн т горячекатаного проката.

В 2019 г. на нем был введен в строй стан холодной прокатки на 590 тыс. т в год, а в 2021 г. планируется запуск линии горячего цинкования на 450 тыс. т в год.

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