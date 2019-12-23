Львовские госшахты получили предупреждение от энергетиков

Электроэнергия была отключена минувшей ночью на шахтах ГП "Львовуголь" из-за неуплаты услуг. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"В ночь с 22 на 23 декабря на всех 6 шахтах обесточены подъемы, водоотливы, вентиляторы главного проветривания. На всех 6 шахтах утрачен контроль за рудничной атмосферой, идут затопления", – отметил он.

Позднее глава НПГУ уточнил, что по состоянию на 10:00 в понедельник поставки электроэнергии восстановлены.

Отключение шахт произошло из-за требования со стороны поставщика электроэнергии, районной электросети – оплатить 22 млн грн. за электроэнергию в период декабрь 2019 – январь 2020 гг.

По словам М.Волынца, шахтеры не в состоянии выполнить подобные требования из-за отсутствия средств, накопленные перед ними долги есть не только по зарплате, но и за отгруженный уголь. "Только ПАО "Центрэнерго" задолжало "Львовуголь" 92 млн грн., не уплатив ни копейки за уголь, отгруженный в октябре, ноябре, декабре", – сообщил он.

МинПром

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Материалы по теме

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...