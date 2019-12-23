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Львовские госшахты получили предупреждение от энергетиков

23.12.19 10:52
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Электроэнергия была отключена минувшей ночью на шахтах ГП "Львовуголь" из-за неуплаты услуг. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. 

"В ночь с 22 на 23 декабря на всех 6 шахтах обесточены подъемы, водоотливы, вентиляторы главного проветривания. На всех 6 шахтах утрачен контроль за рудничной атмосферой, идут затопления", – отметил он. 

Позднее глава НПГУ уточнил, что по состоянию на 10:00 в понедельник поставки электроэнергии восстановлены.

Отключение шахт произошло из-за требования со стороны поставщика электроэнергии, районной электросети – оплатить 22 млн грн. за электроэнергию в период декабрь 2019 – январь 2020 гг. 

По словам М.Волынца, шахтеры не в состоянии выполнить подобные требования из-за отсутствия средств, накопленные перед ними долги есть не только по зарплате, но и за отгруженный уголь. "Только ПАО "Центрэнерго" задолжало "Львовуголь" 92 млн грн., не уплатив ни копейки за уголь, отгруженный в октябре, ноябре, декабре", – сообщил он. 

МинПром

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