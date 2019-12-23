На Интерпайп Нико Тьюб внедрили систему Smart-складов Украинская промышленная компания Интерпайп завершила на Интерпайп Нико Тьюб проект по созданию системы управления складами готовой продукции с использованием диджитал-технологий. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Система управления складом WMS (Warehouse Management System) создана для того, чтобы существенно сократить время отгрузки готовой продукции клиенту любым видом транспорта. После ее внедрения на Интерпайп Нико Тьюб полностью изменился подход к отгрузке: теперь подготовка к ней начинается с самого первого пакета, вышедшего с линии, а в момент постановки транспорта заказ полностью готов к погрузке.



Проект по внедрению WMS на Интерпайп Нико Тьюб стартовал в июне этого года, общие инвестиции составили 178 тыс долл. Теперь на поиск нужного пакета труб уходит несколько минут, время простоя машин сократилось втрое – с 67 до 22 часов, а в дневное время большинство авто проходят этот процесс уже за одну смену (6-8 часов).



Такое решение упрощает работу с европейским рынком – самым требовательным по сложности комплектации, скорости и точности поставок. К тому же часть клиентов в Европе работает только с call-off заказами, то есть они устанавливают еще и точную дату, и время поставки конкретной продукции на свой склад.



Система работает в логике транспортных партий – позиций заказов, которые будут отгружены клиенту одной машиной. У каждой позиции заказа есть свой набор критериев, по которым формируются транспортные партии и по которым выбирается место на складе. Самое большое число критериев – у европейского рынка. Система учитывает сразу 7 факторов: данные о грузополучателе, город доставки, условия поставки (инкотермс), наличие брони от клиента, тип упаковки, тип перевозки (контейнер/нет) и запрет смешивания на проектные заказы. Для сравнения – для рынка Украины важны только первые три критерия.



"Система Smart-складов – это беспрецедентное явление для нашей компании. Раньше все наше взаимодействие со складами сводилось к общему учету с последующим поиском каждого пакета перед отгрузкой и, часто, неточностями в комплектации транспортных партий. Теперь же мы получили именно систему управления движением каждого пакета, начиная от финишных линий и заканчивая любым из 619 карманов всех складов хранения готовой продукции. Нам удалось разработать систему, которая собирает и анализирует данные и принимает решения в реальном времени, учитывая все отклонения и даже ошибки персонала. Подобные системы есть у крупных торгово-логистических компаний, таких как Amazon", - прокомментировал директор по экономике и финансам Интерпайпа Денис Морозов.



Интерпайп – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2018 году Интерпайп реализовал 857 тыс. т готовой продукции, в том числе – 189 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW. В Интерпайп работают 12 тыс. сотрудников. В 2018 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,17 млрд. грн.



МинПром



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