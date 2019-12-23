US Steel остановит часть мощностей комбината Great Lakes

Американская металлургическая корпорация U.S. Steel сообщила о намерении временно вывести из эксплуатации часть мощностей своего металлургического комбината Great Lakes Works, расположенного в районе Детройта, штат Мичиган.
Предприятие мощностью около 3,45 млн. т стали в год выпускает листовой прокат, преимущественно, для автомобилестроительной отрасли и для производства нефтегазовых труб.
Как отмечает U.S. Steel, в последнее время спрос на трубы в США упал из-за сокращения инвестиций в газодобычу. За последние 12 месяцев стоимость природного газа в США снизилась примерно на 45%.
Компания планирует приступить к прекращению выплавки чугуна и стали на Great Lakes Works к началу апреля 2020 г., а до конца 2020 г. будет остановлен стан горячей прокатки. Линия травления, стан холодной прокатки, линии закалки, отжига и горячего цинкования будут при этом продолжать работу в соответствии с потребностями рынка.
В ходе данной операции предполагается сократить более 1,5 тыс. рабочих мест. Сотрудникам предлагается пройти переподготовку и получить новую работу в других подразделениях компании.