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Лондон заманивает покупателя British Steel государственной финподдержкой

23.12.19 09:12 , Металлоснабжение с сбыт
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Правительство Великобритании готов предоставить покупателю обанкротившейся металлургической компании British Steel, которым должна стать китайская группа Jingye Group, финансовую поддержку на сумму 120 млн. ф.ст. (156,6 млн долл.) из Фонда регионального роста.

Министр по делам бизнеса Надхим Захави и секретарь Министерства Андреа Лидсон провели встречу с руководством китайской группы, по завершению которой заявили, что сделка по покупке British Steel может состояться в ближайшие недели, а более 4 тыс. рабочих мест в компании будут защищены.

Компания British Steel обанкротилась и была национализирована в мае 2019 г. По данным британских СМИ, ее содержание уже обошлось правительству примерно в 500 млн. ф.ст.

Вначале основным претендентом на ее покупку считалась турецкая инвестиционная компания Ataer Holdings, но переговоры с ней завершились провалом, и на первый план вышла китайская промышленная и строительная группа Jingye. Стоимость сделки оценивалась примерно в 50 млн. ф.ст. При этом китайцы пообещали инвестировать в развитие компании около 1,2 млрд. ф.ст. за десять лет.

Однако в начале декабря британские источники сообщали, что сделка оказалась на грани срыва, так как китайцам были предложены только британские активы British Steel. Французский завод Hayange, на котором выпускаются рельсы для национальной железнодорожной компании SNCF, был назван правительством Франции стратегическим активом, и судьба его будет решаться отдельно.

Тем не менее, британские власти надеются, что выделение 120 млн. ф.ст. финансовой поддержки подтолкнет китайцев к приобретению British Steel. Этот вопрос весьма важен для правительства, так как на недавних парламентских выборах, состоявшихся 12 декабря, в г. Сканторпе, где расположено головное предприятие компании, впервые в истории избрали кандидата от правящей Консервативной партии. До этого в данном округе неизменно голосовали за лейбористов.

МинПром

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