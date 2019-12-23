Мировое производство алюминия снизилось на 1,1% Согласно данным International Aluminium Institute, в течение января-ноября 2019 года производство первичного алюминия в мире снизилось в годовом соотношении на 1,1%, составив 58,189 млн. тонн (результат аналогичного периода прошлого года - 58,84 млн. тонн).



В ноябре 2019 года мировое производство первичного алюминия составило 5,193 млн. тонн (в октябре - 5,349 млн. тонн). В годовом сопоставлении показатели снижены на 2,5% (результат ноября 2018 года - 5,327 млн. тонн).



Китай за ноябрь произвёл 2,88 млн. тонн первичного алюминия (в предыдущем месяце - 2,976 млн. тонн). Сокращение показателей в годовом сопоставлении - 5,3% (результат ноября 2018 - 3,042 млн. тонн).



На долю стран Персидского залива в общем объёме пришлось 0,481 млн. тонн, стран Азии (без учёта КНР) - 0,359 млн. тонн. Металлургические предприятия восточной и центральной Европы изготовили 0,345 млн. тонн алюминия, северной Америки - 0,311 млн. тонн, западной Европы - 0,282 млн. тонн. Океания произвела в ноябре 0,157 млн. тонн первичного алюминия, Африка - 0,133 млн. тонн, южная Америка - 0,095 млн. тонн алюминия.



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