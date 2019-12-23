Нафтогаз и Газпром заключили новый контракт на пять лет

Украинский "Нафтогаз" и российский "Газпром" договорились о контракте на транзит газа на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет.
Контракт предусматривает минимально 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие 4 года. Это принесет Украине около 2 млрд долл. за транзит газа в 2020 году и приблизительно по 1,3 млрд долл. в течение последующих четырех лет.
Также контракт предусматривает отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома".
В то же время "Газпром" соглашается выплатить деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.
Как известно, действующий газовый контракт был заключен 10 лет назад, срок его окончания — 31 декабря 2019 года.