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Нафтогаз и Газпром заключили новый контракт на пять лет

23.12.19 08:02
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Украинский "Нафтогаз" и российский "Газпром" договорились о контракте на транзит газа на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет.

Контракт предусматривает минимально 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие 4 года. Это принесет Украине около 2 млрд долл. за транзит газа в 2020 году и приблизительно по 1,3 млрд долл. в течение последующих четырех лет.

Также контракт предусматривает отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома".

В то же время "Газпром" соглашается выплатить деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Как известно, действующий газовый контракт был заключен 10 лет назад, срок его окончания — 31 декабря 2019 года.

МинПром

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