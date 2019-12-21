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Остановка возмещения НДС запустит кризисную спираль неплатежей в экономике

21.12.19 17:12
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Приостановка возмещения НДС запускает кризисную спираль неплатежей в украинской экономике. Такое мнение высказал президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Сегодня мы все были шокированы поступившей информацией о приостановке возмещения НДС многим предприятиям. Мы уже привыкли, что последние годы возмещение идет в автоматическом режиме и все предприятия рассчитывали на эти деньги. Только по предприятиям Мариуполя будет недополучено более миллиарда гривен. Если брать по всей отрасли то это несколько миллиардов гривен", - сказал он.

А.Каленков подчеркнул, что деньги, поступающие на предприятия, де-факто уже расписаны и должны быть направлены в первую очередь на выплату заработных плат, а также на покупку сырья и расчеты со смежниками. Он также обратил внимание на то, что сегодня у промышленников нет возможности привлечь свободные финансовые ресурсы на рынке для компенсации средств, которые не поступят от налоговой в виде возмещения НДС.

"Невозмещение НДС запускает кризисную спираль неплатежей – возникнут задержки по заработной плате, не будет проплат поставщикам. Соответственно, не будет и отчислений в бюджет с начисления заработных плат. Поэтому по спирали пострадают все. А в первую очередь конечно же крупные промышленные города – Кривой Рог, Мариуполь, Запорожье и Днепропетровск", - отметил он.

А.Каленков выразил надежду, что принятое в ручном режиме и явно незаконное решение о приостановке возмещения НДС будет отменено. "Подставляется вся власть и президент в первую очередь, потому что его родной город Кривой Рог один из первых ощутит на себе последствия этого решения. Это решение незаконное, необоснованное и просто подлое и мы очень надеемся, что оно будет пересмотрено и возвращены деньги предприятиям", - сказал президент "Укрметаллургпрома".

МинПром

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