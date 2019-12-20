Власти Италии и ArcelorMittal продолжат переговоры по Ilva ArcelorMittal и члены правительственной комиссии приблизились к соглашению о будущем металлургического комбината Ilva и договорились о продолжении переговоров, сообщил в пятницу юрист, представляющий компанию Лакшми Миттала.



Крупнейший в мире сталелитейный завод попытался выйти из соглашения 2018 года о покупке Ilva после того, как парламент отказался от гарантии юридического иммунитета от судебного преследования за экологические преступления во время модернизации очистных систем завода.



"Достигнуто соглашение, которое закладывает основу для переговоров, которые будут продолжаться до крайнего срока 31 января для достижения обязательного соглашения", - заявил журналистам адвокат ArcelorMittal Фердинандо Эмануэле.



В пятницу суд Милана должен был обсудить заявку правительства на прекращение выхода ArcelorMittal с крупнейшего в Европе сталелитейного завода, но теперь слушания, вероятно, будут отложены, чтобы оставить место для переговоров.



Переговоры между правительством и ArcelorMittal возобновились в ноябре после встречи премьер-министра Италии Джузеппе Конте с руководством компании.



Рим и ArcelorMittal договорились разработать новый промышленный план для площадки, на которой занято около 8 200 рабочих в Таранто, городе на юге Италии.



В отдельном судебном деле, посвященном смерти работника на площадке в Таранто в 2015 году, суд постановил закрыть одну из основных доменных печей завода на том основании, что она не соответствует правилам безопасности.



Закрытие сократит производственные мощности и прибыльность площадки, усложнив усилия правительства по заключению новой сделки с Лакшми Митталом. Комиссары обжаловали это решение, и окончательное решение ожидается 30 декабря.



МинПром



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