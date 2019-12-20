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Гончарук объяснил появление дыры в госбюджете

20.12.19 15:39
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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о сложностях работы с бюджетом, который готовился другим правительством и принимался предыдущим парламентом.

"Нам достался очень сложный бюджет. Вообще закрывать год с чужим бюджетом трудно. Это нужно осознавать", - сказал премьер, выступая во время "часа вопросов" к правительству в Верховной Раде.

"Люди в прошлом году приняли бюджет, зафиксировали сумму доходов, а затем после этого приняли лоббистскую норму о том, чтобы освободить от налогообложения при растаможивании компоненты для зеленой энергетики. Таким образом мы потеряли 9 млрд. То есть, в бюджете это есть, а денег реально нет", - добавил он.

А.Гончарук заверил, что правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты, а также профинансирует все обязательства, на которые открыто ассигнования.

Как сообщалось, ранее премьер-министр поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года. Речь идет о так называемых незащищенных расходах – расходы развития, на ремонт и строительство.

МинПром

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