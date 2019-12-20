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Сокращение метмощностей в ЕС не успевает за падением спроса

20.12.19 14:28
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Как сообщает MEPS International Ltd., за последние месяцы западноевропейские и североевропейские производители приостановили работу нескольких доменных печей, что привело к сокращению предложения на региональном рынке.

Тем не менее, из-за подавленного спроса и сезонных факторов, таких как минимизация запасов на конец года, лишь немногие покупатели были восприимчивы к предлагаемому заводами повышению цен на полосовой прокат. Фактически, в большинстве опрошенных стран цены для плоских продуктов в декабре продолжали незначительно снижаться.

Нерешенное будущее завода Ilva в Таранто, Италия, ведет к сокращению поставок г/к рулона в центральной Европе. Участники рынка в Австрии, следовательно, предвидят возможность повышения цен. Базовый спрос в Дании слабый. В Швеции активность конечных пользователей снижается по сравнению с предыдущим, очень удовлетворительным состоянием. В Финляндии спрос низок, и альтернативные поставщики делают конкурентные предложения, пытаясь завоевать долю рынка. Цены на г/к прокат в Дании продолжают падать при высоком уровне запасов. Ожидается, что в Швеции объемы продаж в 2020 году значительно сократятся. Российские заводы предлагают материал значительно дешевле, чем на местном рынке в Финляндии. В Австрии сообщается о широком диапазоне цен от региональных производителей. В последнее время объемы продаж в Норвегии снизились.

Запасы х/к рулонной продукции в автомобильной цепочке поставок в Дании сокращаются. Предложения по импорту похожи на местный уровень цен и, следовательно, не привлекательны. В Швеции прогнозируется снижение контрактных цен на первый квартал 2020 года. Австрийские сервисные центры пытаются минимизировать свои запасы. Количество заказов в Норвегии снижено.

МинПром

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