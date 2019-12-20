Украина одолжит 10 млрд грн в счет финансирования госбюджета-2020 Украина до конца текущего года осуществит дополнительные внутренние заимствования в объеме до 10 млрд грн в счет финансирования госбюджета следующего года.



Соответствующее распоряжение №1279 от 18 декабря опубликовано на сайте Кабинета министров.



Ранее Минфин, выступивший инициатором такого решения, указывал, что эти гособлигации будут выпущены при условии выполнения плана госзаимствований общего фонда госбюджета-2019 и при наличии позитивной динамики на рынке по самой низкой возможной цене.



Минфин отмечал, что возможность создания резервного объема бюджетных средств будет содействовать сохранению стабильной позиции правительства и предотвращению кризиса ликвидности и платежеспособности в начале бюджетного года.



Возможность таких авансовых заимствований появилась после недавнего принятия поправок в Бюджетный кодекс.



Согласно распоряжению, средства от внепланового размещения гособлигаций до наступления нового года будут зачислены на отдельный счет в Нацбанке и перечислены на единый счет Госказначейства в первый рабочий банковский день 2020 года.



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