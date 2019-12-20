Shell снизила прогноз добычи Нефтегазовая компания Royal Dutch Shell сообщила в пятницу, что прогнозирует расходы от обесценения активов в размере до 2,3 млрд долл. в последней четверти 2019 года и ждёт более низких квартальных продаж на фоне замедляющегося роста спроса на нефть и газ, передает Reuters.



Компания сообщала в октябре, что напряженность в торговых отношениях США и Китая, крупнейших потребителей энергоресурсов в мире, может снизить спрос на них и негативно отразиться на результатах компании.



В четвертом квартале Shell ждёт добычу нефти на уровне 6,5-7 миллионов нефтяного эквивалента в сутки по сравнению с предыдущим прогнозом в 6,65-7,05 миллиона.



Компания, чьи результаты в третьем квартале превзошли ожидания на фоне сильных продаж нефти и газа, предупредила, что повышение налогов повлечет за собой снижение прибыли примерно на 500-600 млн долл. в четвертом квартале.



Ожидается, что расходы от обесценения активов после уплаты налогов за квартал составят от 1,7 до 2,3 млрд долл., сообщила Shell.



Компания также сообщила о дополнительном списании средств в размере 100-200 млн долл., в то время как капитальные затраты будут находиться в нижней части прогнозного диапазона 24-29 млрд долл.



МинПром



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