Rio Tinto начала продажи нового железорудного продукта в Китай

Компания Rio Tinto начала ограниченные продажи нового смешанного железорудного продукта в двух портах на севере Китая, который объединяет концентрат и железорудную мелочь, сообщает Argus Media.
За последние несколько дней Rio Tinto предложила грузы смеси концетрата и мелочи RTBF в портах Caofeidian и Jingtang в Таншане, поскольку она смешивает ограниченные объемы руды в этих портах, заявили участники китайского рынка.
RTBF – это смесь мелких фракций SP10 с концентратами спекания от совместного предприятия Iron Ore Company из Канады. Типичная спецификация RTBF, смешанного с Caofeidian, составляет 62,47% Fe, 4,07% кремнезема, 1,73% Al, 0,028% серы и 0,10% фосфора. Спецификации для RTBF в Jingtang: 63,17% Fe, 4,17% диоксида кремния, 1,78% Al, 0,03% серы и 0,085% фосфора.
Вчера в портах Таншань RTBF предлагался по цене 665 юаней за тонну, или морским эквивалентом 87,30 долл. за тонну. Сделок пока не было.