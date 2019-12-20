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Rio Tinto начала продажи нового железорудного продукта в Китай

20.12.19 12:54
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Компания Rio Tinto начала ограниченные продажи нового смешанного железорудного продукта в двух портах на севере Китая, который объединяет концентрат и железорудную мелочь, сообщает Argus Media.

За последние несколько дней Rio Tinto предложила грузы смеси концетрата и мелочи RTBF в портах Caofeidian и Jingtang в Таншане, поскольку она смешивает ограниченные объемы руды в этих портах, заявили участники китайского рынка.

RTBF – это смесь мелких фракций SP10 с концентратами спекания от совместного предприятия Iron Ore Company из Канады. Типичная спецификация RTBF, смешанного с Caofeidian, составляет 62,47% Fe, 4,07% кремнезема, 1,73% Al, 0,028% серы и 0,10% фосфора. Спецификации для RTBF в Jingtang: 63,17% Fe, 4,17% диоксида кремния, 1,78% Al, 0,03% серы и 0,085% фосфора.

Вчера в портах Таншань RTBF предлагался по цене 665 юаней за тонну, или морским эквивалентом 87,30 долл. за тонну. Сделок пока не было.

МинПром

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