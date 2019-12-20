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Заробитчане ежемесячно перечисляют в Украину более 1,1 млрд долл.

20.12.19 11:55
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Поступления, которые Национальный банк трактует как оплату труда за границей, составляют 1,12-1,17 млрд долл. ежемесячно. Об этом сообщает Экспертная платформа Национального банка.

По данным экспертов, в третьем квартале 2019 средняя зарплата штатного работника в Украине достигла 382 евро.

В то же время среднестатистический рабочий в Чешской Республике в третьем квартале 2019 года получал 1309 евро (в 3,4 раза больше, чем в Украине), в Республике Польша - 1142 евро (в 3 раза), на территории Российской Федерации - 636 евро (в 1,7 раза).

Эксперты НБУ считают, что судя по переводам заробитчан, в 2019 году достиг рекорда отток рабочей силы из страны. За 10 месяцев года, по оценкам НБУ, они перечислили в Украину 10,5 млрд долл. (в прошлом году за этот период - 9,4 млрд долл.). Одновременно с июля поступления, которые центральный банк трактует как оплату труда за границей, составляют постоянную величину - 1,12-1,17 млрд долл. ежемесячно.

"В определенной степени это может объясняться сокращением разрыва в уровне зарплат со странами, куда традиционно направляется больше всего украинских заробитчан. Ведь с конца 2016-го средние зарплаты в евроэквиваленте на территории России выросли лишь на 9%, в Польше - на 18%, в Чехии - на 20%. А в Украине такой рост составил 85% благодаря спурту номинальных заработных плат и ревальвации гривны", - говорится в публикации.

Если взять все десятилетие, то наибольший разрыв в оплате труда в Украине и Польше (основное направление трудовой миграции) достигал в начале 2015-го - 6 раз.

"Неудивительно, что именно после того года наблюдался резкий рост интереса украинцев к труду за рубежом. Наименьший разрыв в заработках был в середине 2013 года (2,7 раза). Но такая разница все равно не останавливала желания трудоспособных ехать за границу", - отмечают в эксперты НБУ.

МинПром

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