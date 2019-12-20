Интерпайп улучшил финрезультаты за счет роста продаж ж/д продукции За 9 месяцев 2019 года украинская трубно-колесная компания "Интерпайп" увеличила выручку на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 863 млн. долл. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Как отмечается в неаудированных консолидированных финансовых результатов деятельности, увеличение выручки произошло за счет роста продаж железнодорожной продукции. Выручка от продаж ж/д продукции выросла на 36% г/г, до 297 млн долл., благодаря высокому спросу на рынке СНГ. В то же время выручка от продаж труб снизилась на 7% г/г, до 535 млн долл. США, главным образом, из-за падения объемов продаж труб нефтегазового сортамента (OCTG) на 27% г/г.



За январь-сентябрь 2019 года показатель EBITDA составил 200 млн долл. США, что на 45% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном за счет позитивных результатов ж/д дивизиона. Доля железнодорожного дивизиона в общем показателе EBITDA за 9 месяцев 2019 года достигла 61%. Показатель EBITDA железнодорожного сегмента достиг 123 млн. долл. США (рост почти в 4,5 раза г/г). Такие результаты стали возможны благодаря высокому спросу на ж/д продукцию на рынке СНГ и приостановке в августе действия 34,22%-ной антидемпинговой пошлины на ж/д колеса в Таможенном союзе.



В то же время показатель EBITDA трубного дивизиона увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 48 млн долл. США. Отрицательно на результатах дивизиона сказались спад бурения в Украине и низкий спрос в других регионах, например, на рынке США. Дополнительным негативным фактором стало окончание срока действия соглашения (Suspension Agreement) о неприменении 7,5%-ной антидемпинговой пошлины в США в отношении труб OCTG в июле 2019 года. Эти факторы повлияли как на объемы продаж, так и маржу.



За 9 месяцев 2019 года капитальные инвестиции компании "Интерпайп" составили 42 млн долл. США, что на 8% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инвестиции в стратегические проекты увеличились на 19% г/г, до 19 млн долл. США, тогда как инвестиции в проекты поддержания основных фондов остались на прошлогоднем уровне и составили 22 млн долл. США. Приоритетом Компании было расширение мощностей по финишной обработке, нарезке и термообработке труб на "Интерпайп НТЗ" и "Интерпайп Нико Тьюб", а также инвестиции в линии по производству новых видов колес и осей.



По состоянию на 30 сентября 2019 года баланс денежных средств составил 219 млн долл. США (+67% по сравнению с 31 декабря 2018 года), благодаря устойчивому операционному денежному потоку.



"За 9 месяцев 2019 года "Интерпайп" увеличил доход и EBITDA, несмотря на всеобщий спад на мировом трубном рынке. Мы завершили реструктуризацию долговых обязательств Компании и продолжаем инвестировать в современное оборудование по производству труб и колес. Среди приоритетов компании - географическая диверсификация и развитие премиальных продуктов для нефтегазовой и железнодорожной отрасли. Компания сформировала устойчивый баланс денежных средств в размере 219 млн. долл. США по состоянию на 30 сентября 2019 года. Это позволяет нам уверенно преодолеть рыночную волатильность в будущем, сохранять фокус на стратегических инвестициях и оставаться конкурентоспособными в долгосрочной перспективе", - отметил генеральный директор Интерпайпа Фади Храйбе.



"Интерпайп" – глобальный производитель стальных труб и железнодорожной продукции в Украине. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2018 году "Интерпайп" реализовал 876 тыс. т продукции, в том числе – 189 тыс. т ж/д продукции.



МинПром



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