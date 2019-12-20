Запорожская АЭС отключила от сети третий энергоблок Запорожская атомная электростанция (АЭС) в ночь на пятницу отключила блок №3 от энергосистемы страны для проведения планового ремонта, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".



"20 декабря 2019 года в 00.00 энергоблок №3 Запорожской АЭС отключен от сети и выведен в капитальный планово-предупредительный ремонт", – сообщила пресс-служба АЭС.



В настоящее время в работе находятся 4 энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 3795 МВт. На энергоблоке №1 идут 86 сутки планового капитального ремонта.



"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", – отметили в ведомстве.



Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.



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