NMDC увеличит добычу руды

Министерство горнодобывающей промышленности Индии утвердило план железорудной госкомпании NMDC по расширению производительности предприятия Kumaraswamy в штате Карнатака с нынешних 7 млн т до 10 млн т в год.

Реализовать проект планируется в течение 2020-2022 гг. Несколькими днями ранее администрация штата Чхаттисгарх продлила до 2035 г. лицензии NMDC на 4 железорудных месторождения, на которых в 2018-2019 финансовом году добыто 24 млн т руды, почти 75% от общего показателя компании.

NMDC в 2018-2019 ФГ произвела 32,4 млн т ЖРС, снизив показатель на 3,1 млн т по сравнению с предыдущим ФГ. Компания рассчитывает вскоре восстановить лицензию на рудник Donimalai в штате Карнатака мощностью 7 млн т в год.

Работа на нем была приостановлена в конце 2018 г. Правительство Индии недавно распорядилось автоматически продлевать лицензии на добычу полезным ископаемым государственным компаниям, поэтому NMDC надеется на скорое возобновление работ.

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