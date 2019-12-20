Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

NMDC увеличит добычу руды

20.12.19 10:13
печать
размер текста:

Министерство горнодобывающей промышленности Индии утвердило план железорудной госкомпании NMDC по расширению производительности предприятия Kumaraswamy в штате Карнатака с нынешних 7 млн т до 10 млн т в год. 

Реализовать проект планируется в течение 2020-2022 гг. Несколькими днями ранее администрация штата Чхаттисгарх продлила до 2035 г. лицензии NMDC на 4 железорудных месторождения, на которых в 2018-2019 финансовом году добыто 24 млн т руды, почти 75% от общего показателя компании. 

NMDC в 2018-2019 ФГ произвела 32,4 млн т ЖРС, снизив показатель на 3,1 млн т по сравнению с предыдущим ФГ. Компания рассчитывает вскоре восстановить лицензию на рудник Donimalai в штате Карнатака мощностью 7 млн т в год. 

Работа на нем была приостановлена в конце 2018 г. Правительство Индии недавно распорядилось автоматически продлевать лицензии на добычу полезным ископаемым государственным компаниям, поэтому NMDC надеется на скорое возобновление работ. 

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  
Материалы по теме
NMDC снизила отпускные цены на руду
23.09.2019
Индийская горнодобывающая госкомпания National Mineral Development Corp. снизила цены на железную кусковую руду высокого качества на 2,8 долл./т, до 38 долл./т. Об этом говорится в сообщении компании.
NMDC сократила годовые продажи руды на 9%
04.06.2019
Индийская государственная компания National Mineral Development Corporation в 2018-2019 финансовом году (завершился 31 марта) снизила производство железной руды на 9%, до 32,4 млн т.
NMDC удвоит производство ЖРС
25.04.2019
Ведущая индийская железорудная корпорация NMDC намерена довести свои производственные мощности до 63 млн т в год к началу 2022 г. Об этом говорится в презентации NMDC.
NMDC обвалила добычу руды за 11 мес
18.03.2019
Ведущая индийская государственная железорудная корпорация NMDC за 11 мес. текущего финнасового года (апрель 2018 - февраль 2019) снизила добычу на 9,2% к аналогичному периоду предыдущего фингода, до 28,43 млн т.
Индийская NMDC отложила запуск нового меткомбината на 4 квартал
18.02.2019
Ведущая индийская государственная железорудная корпорация NMDC, строящая металлургический комбинат Nagarnar мощностью 3 млн. т в год в штате Чхаттисгарх, перенесла запуск производства с марта текущего года на четвертый квартал.


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:55
Украина одолжит 10 млрд грн в счет финансирования госбюджета-2020
13:10
Shell снизила прогноз добычи
12:54
Rio Tinto начала продажи нового железорудного продукта в Китай
12:23
Государство может приостановить возмещение НДС крупным промпредприятиям
11:55
Заробитчане ежемесячно перечисляют в Украину более 1,1 млрд долл.
11:28
Интерпайп улучшил финрезультаты за счет роста продаж ж/д продукции
10:59
Мировой спрос на алюминий снизился на 1,5%
10:26
Запорожская АЭС отключила от сети третий энергоблок
09:57
ЧМК завершил капремонт ДП-4
09:21
В Украине 5 грн уже стали разменной монетой
08:51
В газовых переговорах с агрессором появились подвижки
08:15
Потребительские настроения украинцев ухудшились
19.12.19
17:45
Иностранцы будут следить за качеством дорог в Украине
17:12
SSAB теряет прибыль из-за забастовок в Финляндии
16:46
Австралийский экспорт руды снизился на 1%
16:10
Posco прекращает выпуск арматуры во Вьетнаме
15:48
Украина увеличила экспорт зерна на 35%
15:19
В Минфине обещают профинансировать все защищенные статьи
14:57
Иранский стальной экспорт вырос на 15%
14:22
ИнГОК автоматизировал буровые работы
18.12.19
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!