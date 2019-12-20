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ЧМК завершил капремонт ДП-4

20.12.19 09:57
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Челябинский металлургический комбинат завершил капитальный ремонт одной из трех доменных печей. Обновленная домна №4, оснащенная системой газоочистки, проходит пусконаладочные работы. 

Капитальный ремонт доменной печи начали в июле 2019 г. Строители полностью демонтировали старое оборудование, собрали новый кожух и купол печи, заменили огнеупорную кладку, систему холодильников, а также смонтировали новую систему газоочистки. 

В завершении ремонта на печь был установлен новый аппарат для засыпки железорудного сырья и кокса. Также доменная печь оборудована современной автоматизированной системой управления. Все параметры работы печи будут контролироваться компьютером и выводиться на единый монитор. 

"Все ремонтные работы завершены. Мы начинаем холодную продувку печи, чтобы выявить и исключить возможные негерметичные участки. Домна будет запущена в работу с вводом в строй нового конвертера, монтаж которого сейчас продолжается в кислородно-конвертерном цехе", – отметил главный инженер ЧМК Владимир Капнин. 

МинПром

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