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В Украине 5 грн уже стали разменной монетой
20.12.19 09:21
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Национальный банк Украины 20 декабря выпустил в оборот монету номиналом 5 грн. На монетах, как и на банкнотах, изображен гетман Богдан Хмельницкий говорится в сообщении НБУ.
Банкноты не нужно специально обменивать на монеты, ими можно продолжать расчет - при любых обстоятельствах они останутся действительным платежным способом, уточнили в НБУ.
Монеты заменят изношенные и поврежденные банкноты соответствующих номиналов естественным образом. Также с 20 декабря введены в обращение обновленные банкноты номиналом 50 грн.
Гражданам не нужно обменивать банкноты 50 грн. старого образца на обновленные. Далее с 25 февраля 2020 г. в обороте появятся обновленные банкноты номиналом 200 грн., а с середины следующего года в обращение будут введены монеты номиналом 10 грн.
Напомним, с 27 апреля 2018 г. в наличном обороте появились монеты по 1 и 2 грн. Продолжительность жизни бумажных денег — 1-2 года. Учитывая продолжительность жизни монет (около 20-25 лет), замена банкнот монетами позволят государству сэкономить около 1 млрд грн.
НБУ с 1 октября 2019 г. вывел из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 коп. и постепенно будет выводить из обращения монету 25 коп., однако пока она останется платежным средством.
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