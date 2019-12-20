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В газовых переговорах с агрессором появились подвижки
20.12.19 08:51
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Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа в Евросоюз с 1 января 2020 г. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции по итогам переговоров в Берлине.
"Мы достигли соглашения в принципе", - сказал он, назвав достигнутые соглашения позитивными новостями для Европы, России и Украины.
В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что стороны подготовили детальный проект протокола к будущему соглашению по газу, но его еще предстоит согласовать.
"Мы сегодня действительно очень хорошо поработали, подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности, который в настоящее время требует согласования, и надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности", - сказал А.Новак.
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель также заявил, что Украина, Россия и Еврокомиссия "хорошо поработали" и наработали протокол, который приближает подписание транзитного контракта.
Эти наработки должны быть согласованы политическим руководством в Киеве и Москве, отметил он. "В ближайшее время, я уверен, мы достигнем положительных результатов для всех сторон", - сказал А.Оржель.
Напомним, Верховная Рада 27 января 2015 г. официально признала Российскую Федерацию страной-агрессором, приняв соответствующее постановление.
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