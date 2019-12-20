Потребительские настроения украинцев ухудшились

Индекс потребительских настроений в Украине в ноябре 2019 г. составил 91,7 п., что на 4,2 п. ниже, чем в октябре. Об этом свидетельствуют данные исследования Info Sapiens.

Индекс оценки своего текущего материального положения упал на 0,9 п., до 87,2, индекс экономических ожиданий - на 6,3 п., до 94,8 п.

Индекс ожидаемой динамики безработицы вырос на 13,7 п., до 125,4., индекс инфляционных ожиданий - на 6,6 п., до 185,7. Ожидания относительно курса гривны в ближайшие 3 мес. несколько улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 3,4 п., до 125,9.

Индекс потребительских настроений понемногу падает второй месяц подряд после рекорда в сентябре. Падение в ноябре произошло за счет коррекции ожиданий развития экономики в ближайший год и 5 лет, отмечают аналитики Info Sapiens.

Индексы, касающиеся личного дохода и целесообразности делать большие покупки, не претерпели существенных изменений в ноябре. Одновременно усилились инфляционные ожидания: соответствующий индекс вернулся на уровень марта 2019 г.

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