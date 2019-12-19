Иностранцы будут следить за качеством дорог в Украине

Технический надзор за строительством и ремонтом приоритетных автодорог в 2020 г. будут осуществлять зарубежные компании.

Об этом заявил генеральный директор Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков на круглом столе в BRDO.

"Они будут нести юридическую ответственность. Такие компании ценят репутацию, им есть что терять", - заявил он.

По словам главы Укравтодора, в первую очередь проверки пройдут во время ремонта дорог международного и национального значения. Сегодня такой надзор осуществляется только при строительстве автодорог за счет денег западных кредиторов.

По словам А.Кубракова, на ремонт дорог государственного значения в 2020 г. выделено порядка 25-26 млрд грн.

МинПром

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