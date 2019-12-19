Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

SSAB теряет прибыль из-за забастовки в Финляндии

19.12.19 17:12
печать
размер текста:

Прибыль европейского подразделения шведского стального производителя SSAB Europe по итогам IV кв. снизится на 26.6 млн долл. из-за забастовки в Финляндии, организованные рядом профсоюзов. 

Забастовки, прошедшие на предприятиях SSAB в Раахе и Хямеенлинне, начались 9 декабря и закончились 11 декабря, но некоторые рабочие продолжают бастовать. 

Протесты начаты Индустриальным союзом, профсоюзом Pro и федерацией профессионального и управленческого персонала YTN в связи с переговорами о заключении новых коллективных договоров. 

Забастовки профсоюза финских рабочих-электриков в Раахе и Хямеенлинне продолжаются и существует риск дальнейших протестных действий, сказал представитель SSAB. 

В дополнение к этому, одна из доменных печей в Раахе была остановлена ​​в конце ноября - на неделю раньше запланированного срока из-за забастовки электриков. Она на останется без работы до конца года. 

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  
Материалы по теме
SSAB Americas планирует перейти на безуглеродную выплавку стали
19.12.2019
Компания SSAB Americas, американское подразделение шведской металлургической группы SSAB, сообщила, что планирует перейти на выплавку стали без использования углеводородного топлива с 2026 г., став первым таким производителем в США. Ранее SSAB анонсировала такую инициативу в отношении своих европейских предприятий.
SSAB заменит газ биотопливом на своем финском заводе
06.12.2019
Шведская металлургическая компания SSAB, ранее провозгласившая цель полностью прекратить эмиссию углекислого газа в процессе производства после 2045 г., объявила новую климатическую инициативу — получение стальной продукции без использования ископаемого углеводородного топлива.
SSAB остановит выплавку чугуна
25.10.2019
Шведская металлургическая компания SSAB в конце ноября планирует приостановить доменную печь на комбинате Raahe в Финляндии, чтобы избежать накопления избыточных запасов слябов в конце года.
SSAB на 15% повысила квартальную выручку
26.04.2019
Шведский стальной производитель SSAB по итогам I кв. увеличил выручку на 15% к аналогичному периоду 2018 г., до 2,1 млрд долл. Об этом говорится в опубликованном отчете компании.
SSAB заказала два новых стана для своего финского трубного завода
01.03.2019
Шведская металлургическая компания SSAB заказала для своего финского трубного завода Hameenlinna, относящегося к подразделению SSAB Europe, две новых трубоэлектросварочных стана у французской компании Fives.


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:45
Иностранцы будут следить за качеством дорог в Украине
16:46
Австралийский экспорт руды снизился на 1%
16:10
Posco прекращает выпуск арматуры во Вьетнаме
15:48
Украина увеличила экспорт зерна на 35%
15:19
В Минфине обещают профинансировать все защищенные статьи
14:57
Иранский стальной экспорт вырос на 15%
14:22
ИнГОК автоматизировал буровые работы
13:58
Власть в очередной раз спасовала перед евробляхерами
13:49
Китай поставил очередной рекорд по производству меди
13:17
Китай нарастил ноябрьскую добычу руды на 4%
13:06
Путин подтвердил заинтересованность в украинском транзите
12:52
Vale договорилась о совместном проекте в Китае
12:15
Voestalpine опять понизила прогноз прибыли
12:13
ПриватБанк инициировал новое судебное производство против бывших владельцев
11:34
В Японии ожидают замедления спроса на сталь
11:20
Чили ввела пошлины на стальные шары из Китая
10:54
Гончарук поручил заблокировать ряд бюджетных расходов
10:38
Alcoa решила ликвидировать глиноземный завод в Техасе
10:18
Китай освободил от доппошлин ряд американских товаров
09:48
SSAB Americas планирует перейти на безуглеродную выплавку стали
18.12.19
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!