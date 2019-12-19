SSAB теряет прибыль из-за забастовки в Финляндии

Прибыль европейского подразделения шведского стального производителя SSAB Europe по итогам IV кв. снизится на 26.6 млн долл. из-за забастовки в Финляндии, организованные рядом профсоюзов.

Забастовки, прошедшие на предприятиях SSAB в Раахе и Хямеенлинне, начались 9 декабря и закончились 11 декабря, но некоторые рабочие продолжают бастовать.

Протесты начаты Индустриальным союзом, профсоюзом Pro и федерацией профессионального и управленческого персонала YTN в связи с переговорами о заключении новых коллективных договоров.

Забастовки профсоюза финских рабочих-электриков в Раахе и Хямеенлинне продолжаются и существует риск дальнейших протестных действий, сказал представитель SSAB.

В дополнение к этому, одна из доменных печей в Раахе была остановлена ​​в конце ноября - на неделю раньше запланированного срока из-за забастовки электриков. Она на останется без работы до конца года.

МинПром

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