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SSAB теряет прибыль из-за забастовки в Финляндии
19.12.19 17:12
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Прибыль европейского подразделения шведского стального производителя SSAB Europe по итогам IV кв. снизится на 26.6 млн долл. из-за забастовки в Финляндии, организованные рядом профсоюзов.
Забастовки, прошедшие на предприятиях SSAB в Раахе и Хямеенлинне, начались 9 декабря и закончились 11 декабря, но некоторые рабочие продолжают бастовать.
Протесты начаты Индустриальным союзом, профсоюзом Pro и федерацией профессионального и управленческого персонала YTN в связи с переговорами о заключении новых коллективных договоров.
Забастовки профсоюза финских рабочих-электриков в Раахе и Хямеенлинне продолжаются и существует риск дальнейших протестных действий, сказал представитель SSAB.
В дополнение к этому, одна из доменных печей в Раахе была остановлена в конце ноября - на неделю раньше запланированного срока из-за забастовки электриков. Она на останется без работы до конца года.
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Компания SSAB Americas, американское подразделение шведской металлургической группы SSAB, сообщила, что планирует перейти на выплавку стали без использования углеводородного топлива с 2026 г., став первым таким производителем в США. Ранее SSAB анонсировала такую инициативу в отношении своих европейских предприятий.
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