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Австралийский экспорт руды снизился на 1%

19.12.19 16:46
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Австралийские производители в ноябре увеличили экспорт железной руды на 5% по сравнению с месяцем ранее до 72 млн т., по данным Австралийского бюро статистики. 

Рост достигнут за счет спроса со стороны китайских компаний, поскольку запасы железной руды в портах КНР за ноябрь сократились на 225 тыс. т. 

В целом за 11 мес. австралийский экспорт железной руды снизился на 1%, до 768 млн т. Напомним, отгрузка железной руды через терминалы австралийского Port Hedland в октябре осталась на уровне предыдущего месяца, повысившись с 41,97 млн до 42,01 млн т, по данным портовой администрации. 

Port Hedland, крупнейший в мире порт по перевалке железной руды, используют 3 из 4 крупнейших горнодобывающий компаний Австралии: BHP GroupFortescue Metals Group и Roy Hill

МинПром

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